Elazığ depreminde yıkılan Dilek Sitesi ile ilgili dava açıldı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'ne ilişkin 23 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kamu davası açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi ile ilgili soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde yıkılan ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren binalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında 14 kişinin öldüğü Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlanarak tespit edilen 23 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmaları istemi ile Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."