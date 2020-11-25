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'Hafta sonu çıkma yasağını Bilim Kurulu tavsiye etmedi'

Bakan Koca: Hafta sonu yasağı Bilim Kurulunun tavsiye ettiği bir tedbir değildi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp tartışılarak alındı.
 25 Kasım 2020 20:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

'Haftasonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi miydi? sorusuna Bakan Fahrettin Koca; "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulunun tavsiye ettiği bir tedbir değildi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp tartışılarak alındı." şeklinde cevap verdi.

Memurlar.Net
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