'Hafta sonu çıkma yasağını Bilim Kurulu tavsiye etmedi'
Bakan Koca: Hafta sonu yasağı Bilim Kurulunun tavsiye ettiği bir tedbir değildi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp tartışılarak alındı.
|25 Kasım 2020 20:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
'Haftasonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi miydi? sorusuna Bakan Fahrettin Koca; "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulunun tavsiye ettiği bir tedbir değildi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp tartışılarak alındı." şeklinde cevap verdi.
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