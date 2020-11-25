1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenevinde korkutan yangın: Kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da öğretmenevine ait bir odada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle öğretmenevinde kalanlar tahliye edildi.
 25 Kasım 2020 21:03
+Aa- Yazdır
Öğretmenevinde korkutan yangın: Kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da öğretmenevine ait bir odada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle öğretmenevinde kalanlar tahliye edildi.

Yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinde meydana geldi. Klima motorundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken öğretmenevi yönetimi de otelde kalanları tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında odalardan birinin içindeki eşyalar tamamen küle döndü. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı yerde incelemede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından dışarıda bekleyen öğretmenler yeniden içeri alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karı-koca 1 hafta arayla korona virüse yenik düştü
25 Kasım 2020 21:30		 Vali Ali Yerlikaya'dan Ayasofya müjdesi
25 Kasım 2020 21:26
Bakan Kurum: İzmir'de 5 bin konutun projelerini hazırladık
25 Kasım 2020 19:24		 Bu köye muhtar dayanmıyor! 1,5 yılda beş muhtar değişti
25 Kasım 2020 19:09
Kaymakamdan eşine şiddet uyguladığı paylaşımlarına yalanlama
25 Kasım 2020 18:43		 Baraj kurudu, bu şehre 36 saat su verilemeyecek
25 Kasım 2020 18:38
Foça'da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu
25 Kasım 2020 17:54		 Ankara'da korona paniği! Molozların arasında bulundu
25 Kasım 2020 17:08
61 torun sahibi 93'lük dede korona virüsü yendi
25 Kasım 2020 17:03		 Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı
25 Kasım 2020 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Karı-koca 1 hafta arayla korona virüse yenik düştü21:26 - Vali Ali Yerlikaya'dan Ayasofya müjdesi21:25 - Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi21:23 - Ali Babacan: Erdoğan, benim konuşmalarımı cümle cümle kopyalıyor21:12 - Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi21:03 - Öğretmenevinde korkutan yangın: Kalanlar tahliye edildi
20:52 - 'Hafta sonu çıkma yasağını Bilim Kurulu tavsiye etmedi'20:44 - Elazığ depreminde yıkılan Dilek Sitesi ile ilgili dava açıldı20:34 - MGK bildirisinde İrini vurgusu: Gerekli adımlar atılacak20:17 - Artık vaka ve hasta sayıları açıklanıyor.... Vaka sayısı 28 bin 351 oldu20:09 - Bakan Koca, 3. zirveyi yaşayan illeri açıkladı19:53 - Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun iddialarına cevap
19:48 - Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü19:41 - Bakan Selçuk: Gelin şiddet zincirini beraber kıralım19:33 - Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti19:24 - Bakan Kurum: İzmir'de 5 bin konutun projelerini hazırladık19:20 - Çocuk cinayetine iyi hal: Sanığın cezası 60 yıldan 35 yıla düşürüldü
19:12 - Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Artık vaka ve hasta sayıları açıklanıyor.... Vaka sayısı 28 bin 351 oldu
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Bakan Koca, 3. zirveyi yaşayan illeri açıkladı
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 2
enes batur 3
bitcoin 1
cep telefonunu evde unutmak 5
serdar aksoy 1
Sözlüğe yeniden teşrif eden yazarlar 3
temizlik ürünleri ambalajları 2
tekaüt 2
blue bells 2
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 4
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam