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Ali Babacan: Erdoğan, benim konuşmalarımı cümle cümle kopyalıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi konuşmalarını cümle cümle kopyalamaya başladığını iddia etti.
 25 Kasım 2020 21:23
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Ali Babacan: Erdoğan, benim konuşmalarımı cümle cümle kopyalıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki konuşmaları ile "u" dönüşü yaptığını öne sürüp, Erdoğan'ın sözlerinin "cümle cümle" kendi konuşmalarından alındığını iddia etti. İşte Babacan'ın Euronews'e verdiği röportajdan ilgili bölümler...

O gün söylediklerimizi hemen yapsalardı...

- Tavsiye ve önerilerimizi yüksek sesle dillendirilmeye başladığımız dönemde hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı bana ders vermeyin gibi bir ifade kullandı, beni kastederek. Halbuki o gün söylediklerimizi o gün hemen yapmaya başlasalar, Türkiye bugün daha iyi bir noktada olabilirdi.

Ciddi 'u' dönüşleri yapıyor

- Kaldı ki ekonomide biliyorsunuz dış politikada son 2 haftadır ciddi u dönüşleri var. Yani faiz enflasyonun sebebidir derken birden bire, Merkez Bankası politika faizini çok hızlı bir şekilde artırdı. Avrupa Birliği'ne, Batı'yı, NATO'yu düşman gösterirken hükümet birdenbire u dönüş yaptı. Türkiye'nin geleceği Avrupa Birliği'ndedir dedi. Şimdi bu ciddi 'u' dönüşleridir.

Kopya çekmekte fena değiller! Cümle cümle, ifade ifade...

- Ve bakın bizim şu son bir aydır kongrelerde söylediğimiz cümleleri şu anda hükümet kullanmaya başladı. Demek her ne kadar sizden ders almayız diyorlarsa da kopya çekmekte fena değiller, onu görüyoruz. Cümle cümle, ifade ifade benim o konuşmalardan alıp bakıyoruz, cumhurbaşkanının konuşmasına ifadeler, cümleler taşımıyorum.

Keşke yapsalar ama yapmayacaklar

- Ülkemiz için iyi. Keşke yapsalar ama yapmayacaklar. Çünkü o konuşma metinlerini hazırlayıp da cumhurbaşkanının önüne koymakla iş bitmiyor. Onu fiili uygulaması gerekiyor. Fiili uygulama da iyi insanlarla işini bilen ve dürüst insanlarla olur. İyi uygulama aynı zamanda doğru bir zihniyetle olur.

Lafla bu iş olmuyor

- Gerçekten hukuka bağlı hisseden bir zihniyet, anayasayla kendini bağlı hisseden bir zihniyet ve kadro çalışmasını, ekip çalışmasına önem veren bir zihniyet, istişareye önem veren bir zihniyet olur.

- Bu zihniyetin tamamen ortadan kalktığını gayet iyi bildiğimiz için biz sadece diyoruz güzel söylüyorlar ama keşke yapsalar da görsek diyoruz. Lafla bu iş olmuyor. İşle, uygulamayla ancak kanaat getireceğiz diyoruz.'
Memurlar.Net
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