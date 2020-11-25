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Vali Ali Yerlikaya'dan Ayasofya müjdesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2012'de başlanan Ayasofya'daki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek iç mekanlardaki iskelelerin kaldırıldığını duyurdu.
 25 Kasım 2020 21:26
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Vali Ali Yerlikaya'dan Ayasofya müjdesi

İstanbul Valiliği, Ayasofya'daki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını ve kurulan iskelelerin kaldırıldığını duyurdu. İskele altında kalan mermer döşemelerinin restorasyonu ise Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından yürütülen Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım" işleri kapsamında yürütülen çalışmada sona gelindiğini ve iskelelerin tamamen söküldüğünü söyledi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yerlikaya, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin orijinaline bağlı kalınarak hassasiyetle tamamlandığını söyledi.
Memurlar.Net
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