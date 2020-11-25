Muhtar Güneç, koronavirüse yenik düştü
Bolu'da milli eğitimden emekli Yenimahalle muhtarı Lütfi Güneç koronavirüse yenik düştü.
|25 Kasım 2020 21:59
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Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Artan vaka sayısının paralelinde ölüm sayısı da günden güne artış gösteriyor.
Bolu'da koronavirüsten ölü sayısının 250'ye yaklaştığı son günlerde bir ölüm haberi daha geldi.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Yenimahalle Muhtarı Lütfi Güneç bir süredir koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Muhtar Güneç bugün koronavirüsle mücadelesine yenik düştü.
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