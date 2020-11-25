Türkiye, vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı günlük yeni vaka sayısı ile Türkiye, dünyada günlük yeni vaka sayısında ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.
|25 Kasım 2020 22:00
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Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıkladı. Son 24 saat için toplam vaka sayısı 28 bin 315 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı günlük yeni vaka sayısı ile Türkiye, dünyada günlük yeni vaka sayısında ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.
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