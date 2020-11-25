Bursa'da siren sesi çalınmayacak
AFAD, sosyal medya hesaplarında dolaşan siren çalınacağı haberini yaptığı açıklamayla yalanladı.
|25 Kasım 2020 22:08
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AFAD, sosyal medya hesaplarında dolaşan siren çalınacağı haberini yaptığı açıklamayla yalanladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ortamında dolaşan 'ilimizde siren sistemlerinin çalınacağı' haberi doğru değildir. Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.
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