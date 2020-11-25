Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yeni tedbirler alınacak mı?

Vakaların artması nedeniyle alınan yeni tedbirlerin ardından koronavirüste son durumu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, önlemlerin etkisinin gelecek haftadan itibaren görülebileceğini, koronavirüs vakalarında artışın devam etmesi durumunda yeni tedbirlerin geleceğinin sinyalini verdi.

A Haber canlı yayınına bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'nün açıklamasından satır başları:

Maalesef artışlar devam ediyor. Bundan 1 hafta-14 gün önceki durumları yansıtıyor. Henüz daha son kısıtlamaların etkisinin görüleceği zamana yeni yeni gireceğiz. Bu artışlar beklenen bir durum. Bu artışlar olduğu için bu tedbirler geldi. Üzücü ama şaşırtıcı değil.

ÖZLÜ TARİH VERDİ

Bu artışlar bu tedbirlerin ne kadar lüzumlu olduğunu gösteriyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren duraklama ve düşüş başlayabilir. Umarım bunu başarırız. Başaramazsak daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Ben böyle olmasını hem istemiyorum hem de olmaz diye umut ediyorum.

HANGİ TEDBİRLER GELEBİLİR?

İnsan hareketliliğini kısıtlamalar gelebilir ama bunları bugünden konuşup karamsar bir şey vermek istemiyorum. Çok da telaffuz etmek istemiyorum. Toplumsal alanda alınan tedbirler yeterli, ben bunların işe yarayacağını inanıyorum. Ama burada önemli olan bu tedbirleri by-pass etmemek lazım. Kısa devre yapıp bunları geçersiz hale getirmememiz lazım.

Çünkü ciddi anlamda insan hareketliliği azaldı. 30 milyondan fazla insan bu tedbirlerden etkileniyor ve sokağa çıkması azaldı.

Mutlaka işe yarar. Ama bu 30 milyon insan evde bir araya gelirse konu-komşu, eş-dost, akraba, arkadaşlar birlikte oturup kalkıp, yemeler-içmeler, kutlamalar, birlikte maç seyretmeler olursa bu tedbirler işe yarmaz hale gelebilir. O zaman daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Bunu yapmamak lazım. Hepimiz zorluk çekiyoruz, bedel ödüyoruz bari boşa gitmesin çektiğimiz bu sıkıntılar, sonuç alalım da en az hasarla çıkalım.

Yoksa hem bu kısıtlamalardan maruz olacağız hem de yeni kısıtlamalara ihtiyaç duyulacak. Gerek yok. Bu süreçte yalnız olacağız, evimizde olacağız. Eş-dost-akrabalarla birlikte olmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.

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AĞIR HASTA SAYISI NEDEN ARTIYOR?

Sosyal medyada işi bilmediği halde cesurca konuşan insanlar var. Grip gibi hastalık, abartılıyor, hafif seyrediyor gibi ifadeler yayılıyor. Evet bazılarında hatta çoğu kişide hafif seyrediyor. Ama sizde nasıl seyredeceğini önceden bilmiyorsunuz ki. Çok dramatik hastalarımız var maalesef. Çok kaybettiğimiz vakalarımız var. Hem genç hem kronik rahatsızlığı yok ve çok ağır şekilde seyrediyor ve kaybediyoruz. Ben bildiğim için korkuyorum. Benim için en iyisi hasta olmamak, enfekte olmamak. En güvenli yol bu. Hasta olduğumda hafif mi ağır mı seyredecek? Tekrar hayata dönebilecek miyim? Bunlar belli değil.

Türkiye'de şu anda 4500'den fazla ağır hasta var. Bu vefatlar buradan oluyor. Önümüzdeki günlerde daha çok vefat sayıları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görebiliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 70'i geçti. Ama özel yoğun bakımlar var. Oraları dışarıda bırakırsanız bu doluluk oranı daha yüksek. Kimse kendini güvende hissetmesin. Ben hasta olursam hafif atlatırım ya da hasta olursam hastanede tedavi olurum iyileşirim diye düşünmesin. Öyle olmayabiliyor. Bu hesap doğru çıkmayabilir.

YERLİ AŞIDA UMUT VAR MI?

Kesinlikle. Çok sevindirici gelişmeler. Türkiye'de şu anda aşı deneme amaçlı üretiliyor. Bu altyapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Aşı üretilebiliyor. Aşının etkili ve güvende olduğunu gösterecek çalışmaların sonucunda yaygın üretime ve piyasaya aşı sevkine geçilecek. Bu da biraz zaman alacak. Faz 1 çalışmaları gayet iyi gidiyor. Faz 2 çalışmaları yakında başlayacak. Nisan ayı gibi tamamlanacak diye umut ediyoruz.

'KAPASİTEMİZİ ZORLAMAMALIYIZ'

Sağlık çalışanları çok yoğun bir yük ve stres altında. Hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Yoğun bakım doluluğu artıyor. Kapasitemizi zorlamamalıyız. Şu anda yönetilebilir durumda gidiyor. Hastalarımızın hepsine gerekli hizmeti veriyoruz.

'BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE İLLA BİR YERDE TIKANACAĞIZ'

Hasta ve ağır hasta sayısında artış var. Bu sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse illa bir yerde tıkanacağız. O zaman isteyen hastaneye yatamayabilir ya da yoğun bakım yatağı bulunamayabilir, tedavisiz kalabilir. Böyle sorunlar yaşanabilir. Tedbirler bunu önlemek için alındı. Ne kadar yorulsak da stres altında kalsak da canla başla çalışıyoruz. Enfekte olan, maalesef kaybettiğimiz meslektaşlarımız var. Ama moral motivasyonlarımız iyi. İşimizi yapmaktan çok mutluyuz ama sağlık konusunda tedbir alarak toplumun bize yardımcı olması, yükümüzü hafifletmesi lazım.