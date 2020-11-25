Erzurum'da, Covid19 olan sağlıkçının ücretinde kesinti olmayacak

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlıkçılara destek vermek amacıyla, 60 yaş üzeri personelin evden çalışmalarını sağlayarak, pozitif ve temaslı personelden ise ücret kesintisi ve özlük haklarında kısıtlama yapılmaması talimatı verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kentteki hastanelerde pandemiye karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için çalışma yapan Bedir, bağlı kurum yöneticilerine personelin haklarının korunması ve mağdur edilmemesi için yazılı talimat gönderdi.

Sağlık çalışanlarından 60 yaş üzerindekilerin bu ve önümüzdeki hafta evden çalıştırılmasını isteyen Bedir, şunları kaydetti:

"Personel odalarında sadece tek personel olacak tarzda planlama yapıp diğer arkadaşlarımızı filyasyona gönderelim. Böylece hem filyasyon ekiplerimizi rahatlatmış olacağız hem de odalarda bulaş riskini azaltacağız. Binalarımızda dinlenmeler dahil, asla maskesiz personele izin vermeyelim. Maskesiz gelen hastaların da maske takmalarını temin edelim. Sağlık personelimize çok yük bindi, onları imkan varsa zaman zaman dinlendirelim. Ayrıca pozitif ya da temaslı arkadaşlarımızın özlük haklarında kısıtlama veya maddi kesinti yapmayalım. İdareciler olarak personelimizi böyle durumlarda idare etmek, destek olmak, onlarla omuz omuza olmak ve onları üzmemek asli görevimizdir."

İl Sağlık Müdürü Bedir, yazısında, Kovid-19 salgını sürecinde özveriyle çalışan tüm kahraman sağlık ordusuna teşekkür ederek, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diledi.