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Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Konya'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
 25 Kasım 2020 22:33
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Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Konya'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.Ö. (33) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise araçtan savrularak yan tarafta bulunan evin çatısına düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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