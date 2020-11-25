Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
|25 Kasım 2020 22:33
|+Aa- Yazdır
Konya'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.Ö. (33) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise araçtan savrularak yan tarafta bulunan evin çatısına düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Köy muhtarı pompalı tüfekle öldürüldü
25 Kasım 2020 21:51
|Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü
25 Kasım 2020 19:48
|Çocuk cinayetine iyi hal: Sanığın cezası 60 yıldan 35 yıla düşürüldü
25 Kasım 2020 19:20
|Telefonunu satmak için anlaştı dolandırıldı: 'Fiyatını eşim duymasın'
25 Kasım 2020 18:56
|Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu
25 Kasım 2020 18:06
|Seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
25 Kasım 2020 17:27
|Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
25 Kasım 2020 16:13
|Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi
25 Kasım 2020 15:56
|Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası
25 Kasım 2020 15:34
|Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı
25 Kasım 2020 15:32