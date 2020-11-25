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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Kongo Cumhuriyeti ve Katar'la ayrı ayrı imzaladığı anlaşma ve mutabakat zaptına dair kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 25 Kasım 2020 22:36
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Kongo Cumhuriyeti ve Katar'la ayrı ayrı imzaladığı anlaşma ve mutabakat zaptına dair kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ankara'da 8 Eylül'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre iki ülke, kültür alanındaki iş birliklerinin ve kültürel miraslarına ilişkin bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, yükseköğretim kuruluşları, okullar ve diğer eğitim kurumları arasında doğrudan temasın sağlanması ve öğretmen, akademisyen, araştırma görevlisi ve uzman değişimi gibi konularda faaliyetlerde bulunacak.

Anlaşma, araştırma kurumlarının karşılıklı temasları, bilim insanlarının ve uzmanların ortak çalışmalar yürütmesi gibi bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği adımlarının yanı sıra radyo ve televizyon, gençlik ve spor konularını da kapsıyor.

Doha'da 15 Kasım 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenilirliği Mutabakat Zaptının" ilişik notalarla birlikte imzalanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, iki ülke, ithal edilen gıdanın "gıda zinciri" yoluyla tarladan çatala en yüksek düzeyde güvenirliğini ve uygunluğunu sağlamak ve bu gıdaların ticaretini kolaylaştırmak için birlikte çalışacak.
Anadolu Ajansı
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