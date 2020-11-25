İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü
İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.
|25 Kasım 2020 22:43
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İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.
Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.
Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.
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