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26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları.
 26 Kasım 2020 00:59
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26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul edecek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile bakanlığının iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek "4. Kadın ve Adalet Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması sonrası Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı mali kuruluş istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın karar duruşması yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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