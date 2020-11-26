Fikirtepe'de kentsel dönüşüm: İşte 10 maddede atılacak adımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilen ve kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeterli türlü ilerleyemeyen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'ni tamamlama kararı aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletin taşın altına elini koyduğunu müjde olarak duyurdu.

Bölgede hak sahibi olan 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren adım kapsamında yarım kalmış ya da başlanmamış inşaat faaliyetleri TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla harekete geçtiklerini ve Fikirtepe'nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu açıklayan Bakan Kurum bundan sonra nasıl bir yol izleneceğini şu ifadelerle dile getirdi:

FİKİRTEPE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ 2007 YILINDA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devletinin elini taşın altına soktuğu Fikirtepe'de çıkmaza giren kentsel dönüşüm süreci 2007 yılında gündeme geldi.

Depreme dayanıklı yaşanabilir konut hedefi ile startı verilen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bölge riskli alan ilan edilerek 65 adet yapı adası oluşturuldu. Söz konusu proje adalarından 37'sinde yüzde 100 anlaşma sağlandı, 6'sında iskan alındı, 21 adedinde ise ruhsat işlemleri tamamlandı, 2 adaya inşaat ruhsatı verildi ve 7 adedinde ise projeler inceleme aşamasına geldi.

İNŞAATLAR YARIM KALDI

Fikirtepe'deki kentsel dönüşünde bugün gelinen nokta itibariyle ise; alanda bazı yapı adalarında temeller atıldı, ancak inşaatlar devam etmedi. Kimi yerlerde de bitmiş olan bölgelerin civarında yıkılmayan binalar olduğu için yollar ve altyapı yapılamadı. İskan ruhsatı alan bazı proje adalarında hayat başladı ancak alt yapı problemleri sona ermedi. Birçok yerde de sözleşme yapılmasına rağmen inşaatlar çok çeşitli nedenlerle bir türlü başlamadı.

Tabi Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesinin bu duruma gelmesine ve dönüşüm sürecinin zayıflamasına sebep olan çok fazla neden bulunuyor..

HAKKINDAN FAZLA DAİRE İSTEYEN DE OLDU FİYAT ARTIRAN DA

Bunların başlıca olanları ise; bölgenin, kentsel dönüşümün ilk örnekleri olması nedeniyle yaşanan teknik, hukuki ve finansal aksaklıklar, sayısı az da olsa bir grubun, hakkından fazla daire veya işyeri istemesi, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri ve bunun da doğal sonucu olarak fiyat artışına gitmeleri ile vatandaşların birden fazla firmayla sözleşme imzalaması olarak öne çıkıyor.

İKİ KRİTİK ADIM SONRASI YÜZLERCE FESİH BAŞVURU YAPILDI

Özellikle de Fikirtepe örneği ile kentsel dönüşüm projelerinde ortaya çıkan tüm bu aksaklıklara karşı geçtiğimiz yıl mevzuatta devrim niteliğinde bir adım atıldı. Dönüşüm süreçlerinin de önünü açmak için vatandaşa, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı tanındı.

Bu iki kritik adımın arkasından Fikirtepe'deki 7 Proje Adasındaki hak sahipleri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldı

FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SEVİNDİREN TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Vatandaşın kendi iradesiyle yaptığı fesih başvuruları sonrası mağdur mülk sahiplerini sevindiren talimat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fikirtepe'de yarım kalan inşaatları tamamlamak için kolları sıvadı.

OCAK AYINDA YIKIM BAŞLIYOR

Konuyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri biz başlatacağız. Ocak ayında inşallah uygulamasıyla birlikte tamamlayıp ardından yıkım sürecine başlayacağız. İhale süreci de eşzamanlı olarak gidecek ve inşallah ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." dedi.

10 ADIMDA FİKİRTEPE'Kİ YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

. 49 yapı adasında işlerine başlayan firmalardan teminat alınacak ve kendilerine 1 ay süre verilecek.

. Bir ay içerisinde projelere başlanılmaması halinde bakanlık bu projeleri yürütecek ve aşamalı olarak 3 yıl içerisinde tamamlayıp, vatandaşlara teslim edecek.

. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapılmamış, sözleşme imzalanmamış, yıkılmamış adaların da planları revize edilecek.

. Aralık ayında yeni planların askıya çıkarılmasının ardından yıkımlara başlanacak.

. Ocak ayında ihale süreci başlayacak ve en geç şubat ya da mart ayında inşaat faaliyetlerine başlanacak.

. Terk edilmiş yerler, temeli açılmış ama devam edilmemiş projeleri de bakanlık yapacak.

. Alanda şu anda 5 bin konut hazır bir şekilde yıkılmayı bekliyor. İlk önce toplam 15 bin konut olan bu alanda, tüm altyapılarıyla beraber 10 bin konut yapılacak.

. Proje bilgilendirme ofisi de en kısa sürede hizmete açılacak.

. Kimsenin mağdur edilmeyeceği yeni süreçte kira yardımları da yeniden başlatılacak.

. Herkes doğduğu yerde oturacak. Komşular yeniden buluşacak. Hatıralar yeniden buluşacak. Kiralarını alamadıkları için, Anadolu'nun dört bir yanına dağılan vatandaşlar yeniden bir araya gelecek.

Kenan Biter