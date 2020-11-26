8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz
|26 Kasım 2020 06:50
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TBM), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), KONUTDER, TürkMMMB, İMSAD, İNTES, ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, basın toplantısı düzenleyerek kentsel dönüşümün önemine işaret etti. Yapım faaliyetlerinin denetiminin hayati önem taşıdığı, hükümetin çalışmalarına destek verileceği bilirtilen bildiriye göre katılımcılar, depreme karşı bilimsel bazda hazırlık yapmak, konuyu gündemden düşürmemek, kentsel kaliteyi artırmak için bütün desteği vermek, kamu-özel iş birliğini öncelikli tutmak gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım "Sektörde iş yapan müteahhitlerin samimiyetle kendilerine mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkıları olup olmadığını sorması gerekir.
Depremdeki tahribatın tamamının müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de haksızlık olur" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas da en büyük hasarların 1999 öncesi inşa edilen binalarda oluştuğunu hatırlattı, bu binaların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesinin öncelikli olması gerektiğine işaret etti. Bir konutta üç dört kişi yaşadığı göz önüne alındığında 6-7 milyon riskli binada 22 milyon vatandaşın yaşadığını hatırlatarak yaklaşık 300 milyar liralık acil dönüşüm kaynağına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.
Önder Çelik
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