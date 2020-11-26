1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz

Türkiye'nin toplumsal hafızasında büyük kayıplar ve derin acılara yol açan depreme karşı, sektörün sivil toplum kuruluşları ortak bildiri açıkladı.
 26 Kasım 2020 06:50
+Aa- Yazdır
8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TBM), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), KONUTDER, TürkMMMB, İMSAD, İNTES, ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, basın toplantısı düzenleyerek kentsel dönüşümün önemine işaret etti. Yapım faaliyetlerinin denetiminin hayati önem taşıdığı, hükümetin çalışmalarına destek verileceği bilirtilen bildiriye göre katılımcılar, depreme karşı bilimsel bazda hazırlık yapmak, konuyu gündemden düşürmemek, kentsel kaliteyi artırmak için bütün desteği vermek, kamu-özel iş birliğini öncelikli tutmak gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım "Sektörde iş yapan müteahhitlerin samimiyetle kendilerine mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkıları olup olmadığını sorması gerekir.

Depremdeki tahribatın tamamının müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de haksızlık olur" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas da en büyük hasarların 1999 öncesi inşa edilen binalarda oluştuğunu hatırlattı, bu binaların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesinin öncelikli olması gerektiğine işaret etti. Bir konutta üç dört kişi yaşadığı göz önüne alındığında 6-7 milyon riskli binada 22 milyon vatandaşın yaşadığını hatırlatarak yaklaşık 300 milyar liralık acil dönüşüm kaynağına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Önder Çelik

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Stokçuya yüksek ceza şart
26 Kasım 2020 07:16		 Fikirtepe'de kentsel dönüşüm: İşte 10 maddede atılacak adımlar
26 Kasım 2020 07:05
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
25 Kasım 2020 23:51		 İçişlerinden, kadına şiddetin önlenmesi için iki yeni adım
25 Kasım 2020 22:55
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Kasım 2020 22:36		 Erzurum'da, Covid19 olan sağlıkçının ücretinde kesinti olmayacak
25 Kasım 2020 22:22
İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek
25 Kasım 2020 17:15		 Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
25 Kasım 2020 16:04
İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı
25 Kasım 2020 15:24		 Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
25 Kasım 2020 15:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:16 - Stokçuya yüksek ceza şart07:05 - Fikirtepe'de kentsel dönüşüm: İşte 10 maddede atılacak adımlar06:50 - 8 STK'dan bildiri: Depreme karşı tekiz06:40 - Akdeniz'e 7/24 takip06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - FETÖ yeni ihanet peşinde
03:27 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik03:25 - Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik03:24 - Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik03:09 - İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var00:59 - 26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:02 - Zorunlu hizmet süresini tamamlamış yönetici re'sen başka bir ile atanabilir mi?00:00 - Kendi işyerin olsun23:51 - İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak23:40 - Telefon dolandırıcılarının yeni yöntemi: Fiyatını eşim duymasın23:37 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yeni tedbir alınacak mı?
23:31 - Karı-koca 1 hafta arayla korona virüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zorunlu hizmet süresini tamamlamış yönetici re'sen başka bir ile atanabilir mi?
Kendi işyerin olsun
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
26 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
FETÖ yeni ihanet peşinde
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Stokçuya yüksek ceza şart
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuraklık 2
Bütçe fazlası 1
kum fırtınası 2
açık vaka sayısı yöntemine geçilmesi 1
cacık sonrası uyutması sorunsalı 3
kekik yağı 2
cep telefonunu evde unutmak 5
sözlükte görmek istediğimiz ünlüler 11
kasım ayı sözlük puan sıralaması 2
las tesis dansı 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam