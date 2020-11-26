'Reformla, yeni bir çözüm sürecini kastetmiyoruz'
|26 Kasım 2020 07:30
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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan önceki gün Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Olayın perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet İhsan Arslan'ın yazdığı kitapla ilgili verdiği röportajda 4 başlığa kızdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, röportajı, geçtiğimiz cuma günü okudu ve konunun incelenmesi için kurmaylarına talimat verdi. Konu önceki gün MYK'da gündeme geldiğinde Erdoğan, röportajın bazı kısımlarını okuyarak, 4 başlığa kızdığını söyledi. Bu başlıkların "özerklik", "federasyon", "tek adam" ve "eli kanlı" ifadeleri olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın "Bunlar saçma sapan cümlelerdir. Bizim felsefemizi hiç anlamamış. Sen bile bizi böyle anlıyorsan. Bizim şu ana kadar Kürt meselesinde yapmış olduğumuz şeyler hiçbir zaman baskıcı, inkarcı ve asimilasyoncu olmadı. Bunu en iyi sen biliyorsun. Sen nasıl Kürtlerle PKK'yı özdeşleştiriyorsun? Biz Kürtlerle zaten anlaşıyoruz. Sen de Kürt'sün, bizim partimizin içindesin. Birçok Kürt milletvekilimiz var. Dediğimiz şey sadece Kürtlerin sorunu değil ki, bütün Türkiye'deki insanların sorunudur. Biz Kürt sorununu çoktan çözdük. Bizim çözmüş olduğumuzu nasıl görmezsin?" dediği öğrenildi.
"BU HDP DİLİDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, "Biz reformla yeni bir çözüm süreci gibi bir şey kastetmiyoruz. Çözüm sürecimiz zaten hazır. Kürtler, Türkiye'nin eşit vatandaşlarıdır. Birçok hak verilmişken, Türkiye'nin sanki hiçbir şey yapmamış gibi yansıtılması hoş değil. Bu HDP dilidir. Bizim için kabul edilir bir şey değildir" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.
SAVUNMASI İSTENECEK
Öte yandan, İhsan Arslan'ın dosyasını önümüzdeki günlerde AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın inceleyecek. Aydın, daha sonra Arslan'dan yazılı bir savunma isteyecek. Ardından, yapılacak MYK'da İhsan Arslan'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği oylanacak.
Ebru Karatosun
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