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Yaşlı adam 'küfürlü konuşma' diyen komşusunu öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde yaşlı bir adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran kişiyi kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
 26 Kasım 2020 07:45
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Yaşlı adam 'küfürlü konuşma' diyen komşusunu öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda tek başına yaşayan Yaşar G. (70), Antalya'dan İzmir'e annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) ile küfürlü konuşması üzerine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar G., Taşkener'e ardı ardına silahla ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı.

Olayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, silahlı saldırgan Yaşar G., suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti

Öte yandan Tolga Taşkaner'i silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek suç aleti ile birlikte polise teslim edildi. Gözaltına alınan Yaşar G., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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