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Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak

Sağlık Bakanlığı, Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nin güncelledi
 26 Kasım 2020 08:02
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Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Güncellenen rehberde, olası Kovid-19 vakası tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenlerlere yeni madde eklendi. Buna göre, hanede pozitif tespit edilen vakanın dışarıyla teması yoksa (yaşlı, bebek, yatalak vb.) ve pozitif vaka ile de yakın temas öyküsü saptanamaz ise belirtisiz aile içi vaka olasılığını saptamak amacıyla dış ortamla teması olan diğer hane halkı taranacak. Yakın temaslı olarak evde izole olan riskli gruba (60 yaş üstü, komorbiditesi olanlar) 7. günde PCR taraması yapılacak. Rehberde şu ifadelere yer verildi: "Kesin Kovid-19 tanısı alan kişiler, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 aydan sonra ikinci kez yeni bir Kovid-19 tanısı alabilir ve sisteme kayıt edilebilir. Reinfeksiyon tanısı konan kişilerden PCR ve ELİSA çalışmak üzere solunum yolu numunesi ve kan örneği alınır Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilir."

Rehberde en son eylül ayında yeniden belirlenen izolasyon sürelerinde değişikliğe gidilmedi. İzolasyon süreleri sonlandırılan kişiler PCR testi bakılmaksızın işe dönebiliyor. İzolasyon sonu yeni test önerilmeyen rehberde, test yaptırıp sonucu "pozitif" çıkanlarla ilgili de "Test yapılması önerilmemekle birlikte, test yaptıran ve yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan kişide ateş ve diğer klinik yakınmalar yok ise korunma önlemlerine uyum sağlayarak çalışmaya başlar" ifadeleri yer alıyor.
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