İBB'den kadınlara 4 dilli destek hattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, "Kadına Destek Hattı"nı hayata geçirdi.
|26 Kasım 2020 08:04
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Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Dün telekonferans yöntemiyle tanımı yapılan hat, 444 80 86 numarası üzerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde müdahalenin yapılmasını sağlayacağız" dedi.
İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise, "Evde, işyerinde, sokakta, her yerde güvenle yaşamak; üretmek ve geleceğe umutla bakmak için biz kadınlar, erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. Mücadelemiz ve geleceğimiz ortak" ifadelerini kullandı.
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