'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
|26 Kasım 2020 08:07
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Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ankara'da Prof. Dr. H.B. kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında 27.5 yıla kadar hapis cezası istendiği davada dün tanıklar dinlendi. H.B.'nin yanı sıra delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen Veteriner Hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen Jinekolog Dr. H.Ş'nin, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmalarına devam edildi.
Duruşmada sanıklar H.B., H.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Sanık D., sağlık sorunlarını nedeniyle duruşmaya gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Bölümü öğrencisi H.H., olayla ilgili görgü tanıklığının olmadığını ancak okulda yaşananları duyduklarını söyledi. H. H., "Ben H.B.'denders almadım ancak başka öğrencileri taciz ettiğini duyuyordum. Derslerde özellikle cinsel içerikli şakalar yaptığını söylüyorlardı. Ben ders almadığım için bana yönelik bir tacizi olmadı. Yabancı uyruklu öğrenciye odasında cinsel tacizde bulunduğunu herkes biliyor" dedi.
H.H., "Neden tacize uğrayanlar şikayetçi olmuyor?" yönündeki soruya, "Şikayetçi olmak kolay değil. Okulda belli bir hiyerarşik yapı var. 'Şikayetçi olursam dersten kalır mıyım?', 'İsmim duyulursa diğer hocalar tepki gösterir mi? diye korkuyor insanlar" diye konuştu.
Müşteki Ç.B. ise "Ben tecavüze uğradım, hakkımı savunuyorum. Ama biz burada nasıl biri olduğumu anlatmaya çalışıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Sanık avukatları tarafından sürekli kendisinin rencide edilmeye çalışıldığını söyleyen Ç.B., "Daha önce neler yaşadığım ya da nasıl bir insan olduğumu bir kenara bırakalım, ben tecavüze uğradım, ölümden döndüm" diye konuştu.
Rapor istenildi
Ara kararını açıklayan mahkeme, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ayrıntılı rapor istenilmesine karar verdi. Sanık H.B.'nin tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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