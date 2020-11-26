1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ucuz maskeye dikkat!

Salgının başında kıtlığı çekilen ve fiyatı hızla artan maskeler, artık özellikle e-ticaret sitelerinde tanesi 20 kuruştan satılıyor. Fiyatın bu derece ucuzlaması kalite kuşkularını doğururken, uzmanlar standart dışı ürünlere dikkat çekiyor
 26 Kasım 2020 08:12
+Aa- Yazdır
Ucuz maskeye dikkat!

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Tek kullanımlık cerrahi maskelerin fiyatları düştü. Fahiş fiyata karşı alınan önlemlerle birlikte bir adet cerrahi maske en fazla 1 liraya satılabiliyor. Ancak şu an e-ticaret sitelerinde 50 adet maskenin kutu fiyatı 10 liradan başlıyor, yani tanesi 20 kuruşa geliyor. Çarşıda, pazarda, markette çeşit çeşit, farklı fiyatlardan maskeler satışa sunuluyor. Böyle olunca şimdi de maskelerin güvenilirliği konusunda tüketicinin kafasında soru işaretleri oluşuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte vatandaşlara kullanım zorunluluğu getirilen maskelerin fiyatları salgının başladığı ilk dönemde çok tartışılmıştı. Belirli online satış platformlarında fahiş fiyatlardan tüketiciye sunulan cerrahi maskeler için mayıs ayında tavan fiyat uygulaması getirilmişti. Uygulamayla birlikte bir adet cerrahi maske en fazla 1 liraya tüketiciye satılabiliyor. Uygulamanın ardından maske fiyatları düştüğü için tüketici uygun fiyatlara maske satın almaya başladı. Online'da ve fiziki mağazalarda düşük fiyatlardan maske satıldığını ifade eden tüketici dernekleri, denetime tabi ve hijyenik olmayan maskelerin satıldığını belirterek, tüketicileri standartlara uygun maskeleri alma konusunda uyarıyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, cerrahi maskelerin üç katlı ve her katta kullanılan malzemelerin özelliklerinin belirlenen standartlarda olması gerektiğini söyledi. Koçal, "Standartlara uygun olmayan, merdiven altı dediğimiz, steril olmayan yerlerde bakteri olan ortamlarda ve koruyucu özelliği olmayan kumaşlardan üretilen maskeler çok ucuz fiyattan piyasada vatandaşa satılıyor. Denetimsiz ve standartlara uygun olmayan bu maskeler vatandaşı virüsten koruma yerine tam tersi sağlığını tehdit etmekte, virüsten korumadığı gibi maskelerin üretildiği ortamdan kaynaklı taşıdığı bakteriler nedeniyle başka hastalıkların da habercisi oluyor" diye konuştu.

ÜTS kaydına bakın

"Tezgahlarda bile maske satılmaya başlandı" diyen Koçal, cerrahi maske alınırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Cerrahi maskeler alınırken, kutu üzerinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ibaresinin olup olmadığı, karekodunun ÜTS kaydının olup olmadığı araştırılmalı, TSE ve CE işaretlerin varlığı kontrol edilmeli."

Bez maskelere de değinen Koçal, TSE'nin belirlediği standartlarda üretilen bez maskelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir maske üreticisi, piyasada bulunan cerrahi maskelerin 'Tip2' maske olarak geçtiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın bu maskelerden en az yüzde 98 civarında bakteri filtrasyonu beklediğini söyleyen üretici, şöyle anlattı: "Bu filtrasyonu sağlamak için üç katman kullanılmalı ve her katmanın 20-30 gram arasında değişen ağırlığı olmalı. Öte yandan burun kısmında tel, lastiklerin de antialerjik olması gerekiyor. Spunbond ve meltblown kumaş kullanılıyor. Ucuz maskelerde meltblown yerine polyester kullanılabiliyor. Bu da fiyatı düşürüyor. Kalite konusunda bir düşüş var, görünürde maske ama koruma yönünde pek de işe yaramıyorlar."

'Enfeksiyon riski taşır'

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, maskelerin tıbbi bir ürün olduğunu ve üretimi, saklanma ortamı ile imhasına özen gösterilmesi gerektiğini açıkladı. Denetime tabi olmayan, doğru ve hijyenik şekilde sunulmayan cerrahi maskelere şahit olduklarını söyleyen Çolak, şöyle dedi: "Uygunsuz koşullarda satılan maskeler yalnızca Kovid-19 açısından değil diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk taşıyor.Maskenin belirli standartlara sahip, 3 katlı, meltblown filtreli olması ve burun telinin bulunması koruyuculuk açısından önemli. Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı firmaların ürettiği maskeleri kullanmak son derece önemli."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Profesör İhsan Süreyya Sırma hastaneye kaldırıldı
26 Kasım 2020 08:41		 En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye'de mutlular, kalıcılar
26 Kasım 2020 08:38
Yerli aşıda ikinci doz başlıyor
26 Kasım 2020 08:35		 Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
26 Kasım 2020 08:29
Cübbeli Ahmet savcılığa 13 bin sayfalık doküman verdi
26 Kasım 2020 08:14		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
26 Kasım 2020 06:30
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Kasım 2020 00:42		 Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yeni tedbir alınacak mı?
25 Kasım 2020 23:37
Prof. Özener'den 'deprem' uyarısı: 7,2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda
25 Kasım 2020 23:14		 İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü
25 Kasım 2020 22:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu09:20 - PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı09:13 - Motorine büyük zam geliyor09:10 - Şaka gibi tazminat 38 yıl sonra 1 lira 4 kuruş09:03 - MEBBİS'e HES kodu sorgulaması geldi09:00 - Onlarca vatandaşı 850 bin lira dolandırdılar
08:52 - Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti08:51 - Sakarya, Kastamonu, Kütahya, Alanya...Biri bu sapığı durdursun!08:45 - Küçük kızının önünde diri diri eşini yaktı! 'Annem alev topuna döndü'08:41 - Profesör İhsan Süreyya Sırma hastaneye kaldırıldı08:39 - 'İkinci el araç ithalatında, 3 yaş ve 5 yıl satmama'08:38 - En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye'de mutlular, kalıcılar
08:35 - Yerli aşıda ikinci doz başlıyor08:33 - TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması yaşandı08:29 - Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı08:23 - Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında08:14 - Cübbeli Ahmet savcılığa 13 bin sayfalık doküman verdi
08:12 - Ucuz maskeye dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Motorine büyük zam geliyor
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak
Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında
'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
AYM'nin ihlal kararları için 'yeniden yargılama' ayarı
Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
FETÖ yeni ihanet peşinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yung Felix-loco 2
diego armando maradona 2
Hijyen 1
Büyüme hızı 1
tır şoförleri ets 2 oynarsa 1
Akıl Nazar almaz 1
Elektronik Kelepçe 2
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
bilim kurulu 2
las tesis dansı 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam