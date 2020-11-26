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Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında

Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 42.1. CHP'nin oy oranı yüzde 22,8 olurken, MHP'nin oyu yüzde 10,3, İyi Parti yüzde 10,1, HDP ise yüzde 9.7 olarak kaydedildi.
 26 Kasım 2020 08:23
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Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında

GENAR Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 53

"Bu pazar seçim olsa" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu % 53 oldu.

Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 42.1. CHP'nin oy oranı yüzde 22,8 olurken, MHP'nin oyu yüzde 10,3, İyi Parti yüzde 10,1, HDP ise yüzde 9.7 olarak kaydedildi.

TÜM SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

% 42.1 AK PARTİ

% 22.8 CHP

% 10.3 MHP

% 10.1 İYİ PARTİ

% 9.7 HDP

% 1.7 SAADET PARTİSİ

% 1.0 DEVA PARTİSİ

% 0.6 GELECEK PARTİSİ

% 0.6 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

% 1.1 DİĞER
Memurlar.Net
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