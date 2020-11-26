TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması yaşandı

HDP milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül arasındaki tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

"Hasan Özgüneş (HDP Şırnak Milletvekili): Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal, İzmir'e gidemedi; Kürdistan'a geldi. Erzurum, Sivas Kongresi'ni kiminle yaptı? Kürt beyleriyle. Neydi? Birlikte vatanı, İslam'ı kurtaralım diye.

Levent Bülbül (MHP Grup Başkanvekili): Siz buradaki kongreleri 'Kürdistan'a gittiği' olarak ifade edeceksiniz, kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir ne zaman, nerede var? Erzurum öz ve öz Türk yurdudur. Kürtler, Türk milletinin birlikte kader birliği yaptığı insanlarımızdır. Bizim mücadele ettiğimiz terördür, uzantılarıdır. Siyasi uzantıları bu memlekette bitecek."