TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması yaşandı
TBMM Genel Kurulu'nda "Kürdistan" tartışması yaşandı
|26 Kasım 2020 08:33
|+Aa- Yazdır
HDP milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül arasındaki tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:
"Hasan Özgüneş (HDP Şırnak Milletvekili): Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal, İzmir'e gidemedi; Kürdistan'a geldi. Erzurum, Sivas Kongresi'ni kiminle yaptı? Kürt beyleriyle. Neydi? Birlikte vatanı, İslam'ı kurtaralım diye.
Levent Bülbül (MHP Grup Başkanvekili): Siz buradaki kongreleri 'Kürdistan'a gittiği' olarak ifade edeceksiniz, kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir ne zaman, nerede var? Erzurum öz ve öz Türk yurdudur. Kürtler, Türk milletinin birlikte kader birliği yaptığı insanlarımızdır. Bizim mücadele ettiğimiz terördür, uzantılarıdır. Siyasi uzantıları bu memlekette bitecek."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
25 Kasım 2020 21:25
|TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Partinin önerileri kabul edilmedi
25 Kasım 2020 16:53
|Enerji düzenlemesi kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
24 Kasım 2020 23:38
|TBMM Genel Kurulunda 'Kürdistan' ve 'Alaattin Çakıcı' tartışması
24 Kasım 2020 23:26
|Milletvekilinde korona çıktı, salon hemen boşaltılıp dezenfekte edildi
24 Kasım 2020 18:21
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
22 Kasım 2020 11:08
|Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor
22 Kasım 2020 07:30
|İzmir'de yargısal süreçlerde hak kaybı olmaması için çalışma yapılacak
04 Kasım 2020 16:40
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
01 Kasım 2020 11:06
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
18 Ekim 2020 11:43