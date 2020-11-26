Yerli aşıda ikinci doz başlıyor
|26 Kasım 2020 08:35
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Erciyes Üniversitesi'nde, yerli korona aşısı ERUCOV-VAC'ın ilk dozu 44 gönüllüye
yapılmıştı. Şimdi Faz 1 aşamasının ikinci dozu için de geri sayım başladı. Rektör
Çalış, şubatta üçüncü faza geçileceğini açıkladı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), yerli COVID-19 aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi. Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM) geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi'nde ilk dozu 44 gönüllüye uygulanmıştı. Şimdi Faz 1'in ikinci dozu için geri sayım başladı. İkinci dozun aynı gönüllülere bugünden itibaren uygulanacağı bildirildi.
YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
Çalışmalarla ilgili bilgi veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "44 gönüllümüzde çok şükür hiçbir yan etki görülmedi. Şimdi aynı gönüllülere ikinci dozlamayı yapacağız. İkinci dozlama 15 Aralık'ta bittikten sonra buradan da güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyor, en kısa sürede Faz 2 çalışmasına geçmeyi düşünüyoruz. Tam tarih vermek çok zor oluyor. Ama şubat ayı itibarı ile de Faz 2 çalışmasını bitirerek Faz 3 çalışmasına geçmeyi ümit ediyoruz" dedi.
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