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'İkinci el araç ithalatında, 3 yaş ve 5 yıl satmama'

İkinci el araçların fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar sosyal medyada "ithalikinciel" tagı altında gündem oluşturmaya çalışıyor.
 26 Kasım 2020 08:39
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'İkinci el araç ithalatında, 3 yaş ve 5 yıl satmama'

İkinci el araçların fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Özellikle lüks araçlarda, 3 veya 5 yaşındaki araçların, 5 yıl satmama ve/veya 2 yıl Devlet bankasında tahvil tutmak şartıyla yurt dışından getirilmesine imkan tanınması halinde ikinci el piyasasındaki fiyat şişkinliğinin düşeceği belirtiliyor.

İşte sosyal medyadaki görüşler

Memurlar.Net
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