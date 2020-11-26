'İkinci el araç ithalatında, 3 yaş ve 5 yıl satmama'
İkinci el araçların fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar sosyal medyada "ithalikinciel" tagı altında gündem oluşturmaya çalışıyor.
|26 Kasım 2020 08:39
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İkinci el araçların fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Özellikle lüks araçlarda, 3 veya 5 yaşındaki araçların, 5 yıl satmama ve/veya 2 yıl Devlet bankasında tahvil tutmak şartıyla yurt dışından getirilmesine imkan tanınması halinde ikinci el piyasasındaki fiyat şişkinliğinin düşeceği belirtiliyor.
İşte sosyal medyadaki görüşler
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