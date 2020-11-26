1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçük kızının önünde diri diri eşini yaktı! 'Annem alev topuna döndü'

Diyarbakır'da yaşanan dehşet verici cinayet ile ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. Diyarbakır'da, tartıştığı kocası tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın, şiddet gördüğü için Kadın Sığınma Evine yerleştiği, zanlı tarafından ikna edilip çıkarıldıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Küçük kızlarının yanında eşini diri diri yakan caninin 25 yıla kadar hapis cezası istenirken, 12 yaşındaki kız işlenen korkunç cinayeti mahkemede tek tek anlattı
 26 Kasım 2020 08:45
+Aa- Yazdır
Küçük kızının önünde diri diri eşini yaktı! 'Annem alev topuna döndü'

Diyarbakır Ergani'de, geçen yıl tartıştığı eşini benzin döküp yakarak öldüren Can Yılmaz'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık, üç çocuk annesi eşi Güllü Yılmaz'ın, işyerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için kıskançlık krizine girdiğini ve tartıştıklarını belirterek, "'Benden ne istiyorsun, yeter kendimi arabanın önüne atacağım' dedi. 'Madem ölmek istiyorsun birlikte ölelim' deyip, benzini evin ortasına döktüm. Eşimin üzerine sıçradı. Elimde çakmak nasıl alev aldı bilmiyorum. Güllü aşağı indi. Yoldan geçenler onu söndürmeye çalışıyordu" şeklinde konuştu.

'ANNEM ALEV TOPUNA DÖNDÜ'

Çiftin 12 yaşındaki kızları Dilek Yılmaz ise mağdur tanık olarak verdiği ifadede şunlar söyledi:

"Babam, annemi 'Servis aracının ön koltuğuna neden oturdun' diye tokatlayıp yumrukladı. Benzin bidonunun kapağını açıp annemin ve benim üzerime döktü. Elinde çakmak vardı, annem de elinden almaya çalışıyordu. Babam çakmağı ateşleyince annem alev topuna döndü. Benim de kolum yandı. Söndürmek için banyoya gittim. Geri döndüğümde annemi odada göremedim. Balkona çıkıp aşağı baktığımda sokağın ortasında yatıyordu. Yoldan geçenler annemi söndürmeye çalışıyordu. Annemin pencereden atladığını anladım".

Dilek Yılmaz'ın sağ dirsek, omuz, sağ meme ve sol kalçasının yandığı da Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildi.

'ÇOCUKLARIM SİZE EMANET'

Bu arada dosyada, Güllü Yılmaz'ın olaydan kısa süre önce gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek eve dönmesini sağladığı ve son tartışmada da yakarak öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Olay yeri inceleme tutanağında ise polisler olay yerine gittiklerinde bilinci açık olan Güllü Yılmaz'ın, polislere son sözünün, "Beni kocam yaktı, üzerime benzin döktü. Çocuklarım size emanet" dediği bildirildi. Güllü Yılmaz'ın vücudunun alev almasıyla balkondan atladığı, yanıklara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü de belirlendi. Can Yılmaz hakkında, "Eşe karşı canavarca hisle öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "Beden ve ruh bakımı yönünden kendini savunamayacak çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek"ten de 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (SABAH)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Onlarca vatandaşı 850 bin lira dolandırdılar
26 Kasım 2020 09:00		 Sakarya, Kastamonu, Kütahya, Alanya...Biri bu sapığı durdursun!
26 Kasım 2020 08:51
Yaşlı adam 'küfürlü konuşma' diyen komşusunu öldürdü
26 Kasım 2020 07:45		 Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
26 Kasım 2020 07:33
Telefon dolandırıcılarının yeni yöntemi: Fiyatını eşim duymasın
25 Kasım 2020 23:40		 Köy muhtarı pompalı tüfekle öldürüldü
25 Kasım 2020 21:51
Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü
25 Kasım 2020 19:48		 Çocuk cinayetine iyi hal: Sanığın cezası 60 yıldan 35 yıla düşürüldü
25 Kasım 2020 19:20
Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu
25 Kasım 2020 18:06		 Seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
25 Kasım 2020 17:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu09:20 - PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı09:13 - Motorine büyük zam geliyor09:10 - Şaka gibi tazminat 38 yıl sonra 1 lira 4 kuruş09:03 - MEBBİS'e HES kodu sorgulaması geldi09:00 - Onlarca vatandaşı 850 bin lira dolandırdılar
08:52 - Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti08:51 - Sakarya, Kastamonu, Kütahya, Alanya...Biri bu sapığı durdursun!08:45 - Küçük kızının önünde diri diri eşini yaktı! 'Annem alev topuna döndü'08:41 - Profesör İhsan Süreyya Sırma hastaneye kaldırıldı08:39 - 'İkinci el araç ithalatında, 3 yaş ve 5 yıl satmama'08:38 - En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye'de mutlular, kalıcılar
08:35 - Yerli aşıda ikinci doz başlıyor08:33 - TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması yaşandı08:29 - Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı08:23 - Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında08:14 - Cübbeli Ahmet savcılığa 13 bin sayfalık doküman verdi
08:12 - Ucuz maskeye dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Motorine büyük zam geliyor
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak
Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında
'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
AYM'nin ihlal kararları için 'yeniden yargılama' ayarı
Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
FETÖ yeni ihanet peşinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 4
Akıl Nazar almaz 1
yanartaş 1
tahterevalli 1
şu an çalan şarkı 1
alaçatı 1
çakılı kadro 4
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
kapitalizm 2
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam