Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
|26 Kasım 2020 08:52
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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından özel hastanede yapılan covid-19 testinden en fazla 250 TL ücret alınabileceğini açıkladı.
Fazla ücret ödenmemesini istedi. Özel hastanede yatanlar için de devletin günlük 713 ila 1761 TL ücret ödediğini söyledi. Verilen ilaçların da tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı.
Vali Gül'ün Twitter mesajına fazla ücret ödeyenler yazmaya başladı. Valilik Özel Kalemi de fazla ücret ödeyenler ile tek tek iletişime geçip, irtibat numarası istedi.
Covid-19 hastalarının özel hastanelerde tedavileri için devletimiz kişi başı günlük 713-1761 TL arasında ücret ödemektedirDavut GÜL (@gul_davut) November 25, 2020
İlaçlar da ücretsiz verilmektedir
Özel hastanede tarama amaçlı test yapmak istemeniz durumunda ödeyeceğiniz azami ücret 250 TL
Lütfen fazla ödeme yapmayın pic.twitter.com/f7W9Edpurp
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