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Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti

Gaziantep Valisi Davut Gül, twit atıp covid-19 testi için fazla ücret ödemeyin dedi. Fazla ücret ödeyenler twite cevap yazdı. Valilik Özel kalem de fazla ücret ödeyenlerden irtibat numarası isteyip, yardımcı olacaklarını duyurdu.
 26 Kasım 2020 08:52
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Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından özel hastanede yapılan covid-19 testinden en fazla 250 TL ücret alınabileceğini açıkladı.

Fazla ücret ödenmemesini istedi. Özel hastanede yatanlar için de devletin günlük 713 ila 1761 TL ücret ödediğini söyledi. Verilen ilaçların da tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı.

Vali Gül'ün Twitter mesajına fazla ücret ödeyenler yazmaya başladı. Valilik Özel Kalemi de fazla ücret ödeyenler ile tek tek iletişime geçip, irtibat numarası istedi.

Memurlar.Net
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