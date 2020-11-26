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Onlarca vatandaşı 850 bin lira dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışma başlatıldı. 43 vatandaşı yaklaşık 850 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı.
 26 Kasım 2020 09:00
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Onlarca vatandaşı 850 bin lira dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; Organize Suç Örgütü kurarak, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Sureti ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen M.A.Y.'nin liderliğini, C.B.T.'nin yöneticiliğini yaptığı Organize Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonla; başta M.A.Y. ve C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D., ile E.Y. isimli 6 şüphelinin tamamı yakalandı.

43 şahsı hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 6 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışma başlatıldı. Söz konusu olayları mercek altına alan ekipler; şüphelinin kendisini üst düzey devlet görevlisi, Jandarma personeli ve Komutan olduğunu beyan etmesi suretiyle güven sağladığını tespit etti.

HER BİR ADRES DİDİK DİDİK ARANDI

Şüpheli şahısların soruşturma dosyası kapsamında yapılan takipler, araştırmalar ve bankalar ile kurulan koordine sonucunda 43 vatandaşı yaklaşık 850 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri; Organize Suç Örgütü'nün aktif olarak kullandığı ve kandırdıkları şahıslar ile görüştükleri evleri tespit etti. Tespit ettikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evlerin her bir odasında bulunan dolaplarda ve çantalarda çok sayıda hazine arazisine ait krokiler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak ile dijital materyal ele geçirdi.

LİDERİ FARKLI, YÖNETİCİSİ FARKLI; ŞİRKET GİBİ ÖRGÜT KURMUŞLAR

Jandarma ekiplerince M.A.Y.'nin liderliğini, C.B.T.'nin yöneticiliğini yaptığı Organize Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonla; başta M.A.Y. ve C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D., ile E.Y. isimli 6 şüphelinin tamamı yakalandı.

Yakalanan Organize Suç Örgütü Üyeleri Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç

Sabah
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