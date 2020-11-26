MEBBİS'e HES kodu sorgulaması geldi
Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin kullandığı MEBBIS ekranına tüm öğrenci ve personelin HES kodlarının kaydedilip, sorgulanabildiği özellik ekledi
|26 Kasım 2020 09:03
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