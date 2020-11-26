96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi
|26 Kasım 2020 09:40
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fatma Okutan'ın ardından da kronik rahatsızlığı bulunan Hamdi Okutan da korona virüsüne yakalandı.
Okutan, tedavisinin ardından evde karantinaya alındı. 10 gün karantinada kalan Okutan, sağlığına kavuştu.
Tedavi sürecini anlatan Hamdi Okutan, "İştahım gitti, yediklerimden tat alamadım, halsizleştim. Bu hastalık artık herkesin başına gelecek, bir tek bana özel bir durum değil. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Yaşım ilerledi ama havalar güzel oldukça bağ bahçeden geri gelmem sürekli iş yaparım, ben oturursam hasta olurum. Süt ürünlerini eksik etmem, balı, pekmezi her gün tüketirim, bunlar bana şifa oldu. Bu yaşıma kadar 12 ameliyat geçirdim, corona da olmasam eksik kaldırdı. Herkes konulan kurallara uysun, birbirinden uzaklaşsın, atlatacağız inşallah" dedi.
"SÜT ÜRÜNLERİ ONU DİNÇ TUTUYOR"
Fatma Okutan da, "Hastalık süresince babamdan çok endişelendik, hep dikkat ediyorduk ama biz de hasta olduk. Önce bende bazı belirtiler olmaya başladı, testimi oldum, pozitif çıktım, birkaç gün sonra da babamı test ettirdik, o da pozitif çıktı. Babam yaşlı, hastalıkları vardı. 2 yıl önce de ciğerleri ile ilgili sorun yaşanmıştı o yüzden çok korktuk. Ama çok şükür bir sıkıntı yaşamadık, ben de o da hafif atlattık. Babamın ilerlemiş yaşına rağmen bu kadar dinç olmasını çocukluğundan beri düzenli tükettiği süt ürünlerine bağlıyorum. Bence süt ürünleri onu dinç ve enerjik tutuyor" diye konuştu.
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