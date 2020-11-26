1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi

96 yaşındaki Hamdi Okutan, ilerleyen yaşına rağmen yakalandığı korona virüsünü yenmeyi başardı. Okutan, "Süt ürünlerini eksik etmem, balı, pekmezi her gün tüketirim, bunlar bana şifa oldu" sözleriyle besin değerli yüksek yiyecekler tükettiğini söyledi.
 26 Kasım 2020 09:40
+Aa- Yazdır
96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fatma Okutan'ın ardından da kronik rahatsızlığı bulunan Hamdi Okutan da korona virüsüne yakalandı.

Okutan, tedavisinin ardından evde karantinaya alındı. 10 gün karantinada kalan Okutan, sağlığına kavuştu.

Tedavi sürecini anlatan Hamdi Okutan, "İştahım gitti, yediklerimden tat alamadım, halsizleştim. Bu hastalık artık herkesin başına gelecek, bir tek bana özel bir durum değil. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Yaşım ilerledi ama havalar güzel oldukça bağ bahçeden geri gelmem sürekli iş yaparım, ben oturursam hasta olurum. Süt ürünlerini eksik etmem, balı, pekmezi her gün tüketirim, bunlar bana şifa oldu. Bu yaşıma kadar 12 ameliyat geçirdim, corona da olmasam eksik kaldırdı. Herkes konulan kurallara uysun, birbirinden uzaklaşsın, atlatacağız inşallah" dedi.

"SÜT ÜRÜNLERİ ONU DİNÇ TUTUYOR"

Fatma Okutan da, "Hastalık süresince babamdan çok endişelendik, hep dikkat ediyorduk ama biz de hasta olduk. Önce bende bazı belirtiler olmaya başladı, testimi oldum, pozitif çıktım, birkaç gün sonra da babamı test ettirdik, o da pozitif çıktı. Babam yaşlı, hastalıkları vardı. 2 yıl önce de ciğerleri ile ilgili sorun yaşanmıştı o yüzden çok korktuk. Ama çok şükür bir sıkıntı yaşamadık, ben de o da hafif atlattık. Babamın ilerlemiş yaşına rağmen bu kadar dinç olmasını çocukluğundan beri düzenli tükettiği süt ürünlerine bağlıyorum. Bence süt ürünleri onu dinç ve enerjik tutuyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dağ köyünden devletin zirvesine
26 Kasım 2020 11:16		 Çift rahimli kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirdi
26 Kasım 2020 11:13
Yerli ve milli Kovid-19 aşı adayının ikinci dozu gönüllüye uygulandı
26 Kasım 2020 10:51		 Van ve Hakkari'de kar uyarısı
26 Kasım 2020 09:38
Profesör İhsan Süreyya Sırma hastaneye kaldırıldı
26 Kasım 2020 08:41		 En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye'de mutlular, kalıcılar
26 Kasım 2020 08:38
Yerli aşıda ikinci doz başlıyor
26 Kasım 2020 08:35		 Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
26 Kasım 2020 08:29
Cübbeli Ahmet savcılığa 13 bin sayfalık doküman verdi
26 Kasım 2020 08:14		 Ucuz maskeye dikkat!
26 Kasım 2020 08:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:16 - Dağ köyünden devletin zirvesine11:15 - Meslek liselerinin ekonomiye katkısı artıyor11:13 - Çift rahimli kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirdi11:11 - Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı11:10 - Marmaris kaymakamı ile polisler arasında sigara tartışması11:10 - HDP Milletvekiline terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi
11:10 - İzmir'deki depremin adından DASK'tan 55 milyon TL'lik ödeme11:09 - Hazine arazileri ve sorunlu işleri çözeceğiz yöntemiyle dolandırıcılık11:09 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu 'varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı10:59 - Gram altın 463 lira seviyelerinde10:58 - İçişleri Bakanlığı'nda toplam 42 bin kişi FETÖ'den ihraç edildi10:51 - Yerli ve milli Kovid-19 aşı adayının ikinci dozu gönüllüye uygulandı
10:40 - Teslim olan kadın terörist örgütteki tacizleri anlattı10:35 - KPSS Önlisans cevap kağıtları erişime açıldı10:34 - Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi10:27 - Akıncı Üssü davasında sanıklara ceza yağdı10:26 - Meyve suyu paketine sentetik uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
10:20 - Bakan Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih ederim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Motorine büyük zam geliyor
2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak
96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi
Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1'in altında
'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
AYM'nin ihlal kararları için 'yeniden yargılama' ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 3
kum fırtınası 1
kuraklık 1
şu an çalan şarkı 1
geceye bir şiir bırak 2
aşkımı bir sır gibi 2
yorumlara dadanmak 2
cep telefonunu evde unutmak 3
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
tekaüt 2
SON İLANLAR
Hakkari Çukurca SYDV Personel Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam