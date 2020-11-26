Van ve Hakkari'de kar uyarısı
Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
|26 Kasım 2020 09:38
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.
Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 30 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklığının Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.
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