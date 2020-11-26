Güne başlarken döviz fiyatları

ARTIK VAKA VE HASTA SAYILARI AÇIKLANIYOR.... VAKA SAYISI 28 BİN 351 OLDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Açık test politİkasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" dedi. Bakan Koca açık test politikasının bugünde itibaren uygulanmaya başlandığını açıklayarak "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var"dedi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşandığını söyleyen Bakan koca, "Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var" dedi.