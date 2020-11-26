CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı terörden gözaltına alındı
|26 Kasım 2020 09:58
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın KCK/TM yaplanmasına operasyon gerçekleştirildi. 27 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre; CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Y. de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.
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