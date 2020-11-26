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26 bin kişiye iş kapısı açılacak

Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 974 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yatırım tutarı 16 milyar lira olan projelerin hayata gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişiye iş kapısı da açılmış olacak.
 26 Kasım 2020 09:55
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26 bin kişiye iş kapısı açılacak


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ekim 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımladığı listeye göre ekim ayında 974 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 992 milyon 169 bin 590 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 692 milyon 407 bin 319 lira olan ve 4 bin 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 124 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

10 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 1 milyar 699 milyon 507 bin 807 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 17 olarak gerçekleşti
Anadolu Ajansı
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