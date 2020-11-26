26 bin kişiye iş kapısı açılacak
|26 Kasım 2020 09:55
|+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ekim 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
26 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımladığı listeye göre ekim ayında 974 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 992 milyon 169 bin 590 lira olarak hesaplandı.
Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 692 milyon 407 bin 319 lira olan ve 4 bin 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 124 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
10 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI
Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 1 milyar 699 milyon 507 bin 807 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 17 olarak gerçekleşti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'deki depremin adından DASK'tan 55 milyon TL'lik ödeme
26 Kasım 2020 11:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu 'varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı
26 Kasım 2020 11:09
|'Sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık'
26 Kasım 2020 10:09
|Merkez Bankası'ndan swap adımı! Yüzde 60'a yükseldi
26 Kasım 2020 07:50
|Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
25 Kasım 2020 15:20
|'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'
25 Kasım 2020 14:57
|İnşaat sektörünün 8 STK'si 'deprem' konusunda ortak bildiri imzaladı
25 Kasım 2020 14:31
|Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek
25 Kasım 2020 09:48
|Gemiler teyakkuzda
25 Kasım 2020 07:10
|Stokçu depo dışında aranmalı
25 Kasım 2020 07:04