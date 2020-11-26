Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi sokakta yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinada olması gereken kişi, arabasıyla ekmek almaya çıktığında yakalandı.
|26 Kasım 2020 10:07
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinada olması gereken kişi, arabasıyla ekmek almaya çıktığında yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Altınova Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, R.U'nun karantinada olması gerektiğini belirledi.
R.U. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu arada, R.U'nun, polis ekiplerine, arabasıyla ekmek almaya çıktığını söylediği öğrenildi.
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