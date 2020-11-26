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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 1.334,67 puandan başladı.
 26 Kasım 2020 10:08
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,19 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 1.334,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak kapanış rekorunu da 1.325,47 puana taşıdı.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ifade ederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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