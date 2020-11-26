'Sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı
|26 Kasım 2020 10:09
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız."
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