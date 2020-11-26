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Uzmanlık eğitimindeki hekimlerin, hastane görev süresi arttı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi görenlerin, salgınla mücadele dönemlerinde 3 ay süreyle sağlık tesislerinde görevlendirilebileceğine dair düzenleme yılda iki defa olarak değiştirildi.
 26 Kasım 2020 10:10
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Uzmanlık eğitimindeki hekimlerin, hastane görev süresi arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile; deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek, ayrıca bu süreler eğitim süresinden sayılacak. Daha önceki düzenlemede sadece 3 ay görevlendirilebileceği belirtilmişti.

Deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde bu şekilde görevlendirilen ve bu nedenlerle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.

İŞTE R.G.'DE YAYIMLANAN YENİ HÜKÜM

"(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır. Ancak yukarıda sayılan haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilir."

ESKİ HÜKÜM

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. (Ek 2. cümle: 21.03.2020 - 31075 s. R.G. Yön./1. md.) Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.

Memurlar.Net
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