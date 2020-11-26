İçişleri Bakanlığı'nda toplam 42 bin kişi FETÖ'den ihraç edildi
|26 Kasım 2020 10:58
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır."
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi
Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı
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