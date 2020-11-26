Bakan Akar'dan uzman çavuşlarla ilgili 2 önemli soruya cevap
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter uzman çavuşların emeklilik ve zati tabanca hakkıyla ilgili sorularını cevaplandırdı
|26 Kasım 2020 14:05
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MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların 6000 sayılı Kanundan kaynaklanan mağduriyeti ile zati tabanca haklarına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle, bir soru önergesi vermiştir.
Bakan iki soruya cevap verdi. Akar, 45 yaş düzenlemesi nedeniyle sivil memur statüsünden emekli edilen uzman erbaşların emekli aylıklarının, doğrudan uzman erbaş olarak emekli olanların emekli aylıklarına eşitlenmesi için mevzuat çalışması yapıldığını belirtti. Bakan Akar, uzman erbaşlara zati tabanca verilmesine yönelik mevzuat çalışmalarına ise devam edildiğini ifade etti.
İşte Bakan Hulusi Akar'ın cevapları
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