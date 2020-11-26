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Marmaris kaymakamı ile polisler arasında sigara tartışması

Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İstanbul Beyoğlu'nda, Yunanistan Konsolosluğu önünde nöbet değişimi sırasında sigara içen polisleri uyardı. Çıkan tartışmada, polis memurları, kaymakamın "Ben sicil amirinizim, sizi açığa aldıracağım" dediği belirterek şikayetçi oldular. Kaymakam da, polis memurları için Beyoğlu kaymakamlığını telefonla arayarak şikayetçi oldu.
 26 Kasım 2020 11:10
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Marmaris kaymakamı ile polisler arasında sigara tartışması

İstanbul Beyoğlu'nda 24 Kasım 2020 tarihinde, saat 20:00'de, İstiklal Caddesi Yunanistan Konsolosluğu İkameti önünde ilginç bir tartışma yaşandı.

Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İstanbul Beyoğlu'nda dolaşırken Yunanistan Konsolosluğu önünde, görev değişimi yaptıktan sonra 3 polis memurlarının sigara içtiğini görür ve müdahalede bulunur. Kaymakam Aksoy, polis memurlarının sigaralarını söndürmelerini ister. Yunanistan konsolosluğunda görevli olan ve sicil olarak yüksek koruma büro memuru da olaya müdahil olur.

Kaymakam Aksoy, Beyoğlu kaymakamlığını telefonla arayarak sözlü şikayette bulundu. Yunanistan Konsolosluğu görevli koruma büro memuru da, kaymakamın kendisini açığa aldıracağını söyleyip tehdit ettiğini belirterek Taksim Polis merkezine başvuruda bulundu.
Memurlar.Net
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