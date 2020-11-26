HDP Milletvekiline terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|26 Kasım 2020 11:10
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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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