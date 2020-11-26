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Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi

Kazada yaralanan iş makinesinin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı
 26 Kasım 2020 10:34
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Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi

Küçükçekmece'de yapımı süren Mehmet Akif Metro İstasyonundaki şantiyede devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, inşaatı devam eden Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın Mehmet Akif İstasyonu'ndaki şantiyesinde kullanılan beton mikseri henüz belirlenemeyen devrildi.

Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, şantiye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücü R. E.'yi (40) ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle ara verilen şantiyedeki çalışmalar yeniden başladı.
Anadolu Ajansı
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