Akciğer kanseri dünya genelinde saatte 20 can alıyor

Akciğer kanserinin, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,1 milyon insanı etkilediği ve bu hastalıktan yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi- İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci:- "Şu an her bir saat boyunca dünya genelinde 20 hasta, akciğer kanseri nedeniyle hayatını yitiriyor. Yine benzer şekilde her 4 kansere bağlı ölümden biri akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşiyor

26 Kasım 2020 11:49