Mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasında
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
|26 Kasım 2020 12:56
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Sarıçam ormanlarına yakın TOKİ bölgesindeki İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen bozayılar, yiyecek arayışına girdi.
Mahalledeki balkonlara tırmanmaya çalışan ve bir aracın üzerine çıkan bozayılar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Beyaza bürünen ilçede yiyecek arayan bozayılar daha sonra gözden kayboldu.
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