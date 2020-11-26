Mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasında

PANDEMİ SÜRECİNDE, EN AZ BİR ÖĞRETMENİ OKULA ÇAĞIRMANIN MANTIĞI NEDİR? Zümre bazında en az bir gün gelin değerlendirme yapın denilirken tüm öğretmenleri bir gün çağırmanızın genel amaca uygun mantığı yoktur. Örneğin A zümresinde tek öğretmen varsa kiminle değerlendirecek? Köy okuluna bir ya da birkaç araç değiştirerek gitmek zorunda kalacağını ya da araç bulamayacağını bildiğiniz öğretmeni; değerlendirecek kimse olmadığı halde okula çağırmak nasıl izah edilebilir? Ya da her hafta olması, herkesle olması , yüz yüze olması elzem midir?