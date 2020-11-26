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Vali'den 'yoğun bakım' doluluk oranı uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentteki vaka sayılarının hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarını zorlamaya başladığını belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması, misafirlik ve davetlerin ertelenmesi uyarısında bulundu.
 26 Kasım 2020 11:58
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Vali'den 'yoğun bakım' doluluk oranı uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentteki vaka sayılarının hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarını zorlamaya başladığını belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması, misafirlik ve davetlerin ertelenmesi uyarısında bulundu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları anımsatarak, tedbirlerin önemine işaret etti.

İldeki vaka sayılarının hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarını zorladığını vurgulayan Yavuz, "Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da mesajında, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyalım." ifadesini kullandı.

- "Bu topyekun mücadeledir"

Kartepe Belediyesince vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne 10 araç ve 14 personel tahsis edildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle 24 saat Kartepelilerin hizmetinde görev yapıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, salgın başlangıcından bu yana İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu topyekun mücadeledir. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte sahadayız. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik desteğimiz devam edecek. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve Kocaeli Valiliğince alınan kararlar doğrultusunda İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen istek ve talepler karşılanıyor. Kovid-19'u hep birlikte yeneceğiz." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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