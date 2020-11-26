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Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi gözaltı alındı

Siirt'te, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
 26 Kasım 2020 12:04
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Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi gözaltı alındı

Siirt'te, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen E.T, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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