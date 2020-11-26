Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu
|26 Kasım 2020 12:36
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV'de soruları cevaplandırdı. Pakdemirli "personel alacak mısınız?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
2 YILDA 12 BİN PERSONEL ALDIK
Gönül isterdi ki, imkan olsa da hepsini alalım ama ihtiyaç oldukça alıyoruz.
Çokça, "eleman almıyorsunuz" şeklinde eleştiri var. Ancak toplu almadığımız
için aldıklarımız görünmüyor. Parça parça alıyoruz. Örneğin,
Bakanlık merkez ve taşraya, veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi olarak 2 bin 419 kişi
OGM'ye, mühendis ve işçi 6090 kişi,
DSİ'ye 535 kişi;
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 sözleşmeli mühendis,
Toprak Mahsulleri Ofisine 231 sözleşmeli personel
Çaykur'a 911 sözleşmeli mevsimlik işçi
TİGEM'e 496 kişi
Tarım Kooperatiflerine 810 kişi
Et ve Süt Kurumuna 115 kişi alınmış.
Bunların toplamı 2019-2020 döneminde, 11 bin 717 kişi alınmış oluyor.
140-150 bin kişinin çalıştığı bir bakanlıkta, iki yıllık süreçte 12 bine yakın personel
alınmış. Buradaki seyir bu seviyelerde devam eder. İhtiyaç olduğu sürece almaya
devam ederiz.
YENİ BİR MÜJDE VEREYİM
826 kadrolu tarım işçisi alacağız. İŞKUR vasıtasıyla, noter kurasıyla, mülakat da yok. Bugün itibariyle ilk kez size söylüyorum.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
26 Kasım 2020 10:00
|Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
24 Kasım 2020 08:38
|2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
23 Kasım 2020 15:40
|KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
22 Kasım 2020 12:25
|KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz
21 Kasım 2020 23:32
|500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020 00:04
|Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21
|Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
18 Kasım 2020 10:03
|EKPSS kura yerleştirmeleri için başvuru alınacak
18 Kasım 2020 09:07
|İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak
16 Kasım 2020 16:11