Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV'de soruları cevaplandırdı. Pakdemirli "personel alacak mısınız?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

2 YILDA 12 BİN PERSONEL ALDIK

Gönül isterdi ki, imkan olsa da hepsini alalım ama ihtiyaç oldukça alıyoruz. Çokça, "eleman almıyorsunuz" şeklinde eleştiri var. Ancak toplu almadığımız için aldıklarımız görünmüyor. Parça parça alıyoruz. Örneğin,

Bakanlık merkez ve taşraya, veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi olarak 2 bin 419 kişi

OGM'ye, mühendis ve işçi 6090 kişi,

DSİ'ye 535 kişi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 sözleşmeli mühendis,

Toprak Mahsulleri Ofisine 231 sözleşmeli personel

Çaykur'a 911 sözleşmeli mevsimlik işçi

TİGEM'e 496 kişi

Tarım Kooperatiflerine 810 kişi

Et ve Süt Kurumuna 115 kişi alınmış.

Bunların toplamı 2019-2020 döneminde, 11 bin 717 kişi alınmış oluyor.

140-150 bin kişinin çalıştığı bir bakanlıkta, iki yıllık süreçte 12 bine yakın personel alınmış. Buradaki seyir bu seviyelerde devam eder. İhtiyaç olduğu sürece almaya devam ederiz.



YENİ BİR MÜJDE VEREYİM

826 kadrolu tarım işçisi alacağız. İŞKUR vasıtasıyla, noter kurasıyla, mülakat da yok. Bugün itibariyle ilk kez size söylüyorum.