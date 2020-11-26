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ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi
 26 Kasım 2020 12:41
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ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi.

Avcı, AA muhabirine, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında bu yıl, geçici ve daimi işçilerden 590'ının emekli olmasıyla önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığını belirtti.

Yapımı tamamlanan yaş çay fabrikası ve bazı fabrikalardaki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin arttığını, böylece mevcut iş gücü ihtiyacında da artış olduğunu ifade eden Avcı, "Bu anlamda ilgili bakanlık ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladık." dedi.

Avcı, alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydederek, "ÇAYKUR gerekli çalışmaları yürütüyor. Zaman ve müracaat konusunda gerekli şartları açıklayacak. Kura süreci Mayıs 2021'e kadar tamamlanacak ve işçi kardeşlerimiz yaş çay sezonunda iş başı yapmış olacak. Daha önce olduğu gibi hiçbir haksızlığa mahal vermeden işçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bölgeye ve çay sektörüne hayırlı olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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